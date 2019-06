Polizei im Großeinsatz : Geiselnahme im Lübecker Gefängnis beendet

Großer Polizeieinsatz in der JVA Lübeck: Ein bewaffneter Häftling hat eine Geisel genommen. Die Behörden haben sich bislang noch nicht zu Hintergründen geäußert. Der Einsatz dauerte am frühen Abend an.

von dpa

17. Juni 2019, 20:23 Uhr

Die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck ist beendet. Polizisten konnten den Täter am Abend nach eigenen Angaben überwältigen und die Geisel in Sicherheit bringen. Der Täter sei leicht verletzt, die Geisel sei unverletzt.