Großeinsatz in Amsterdam : Geiselnahme in Apple-Store beendet: Polizei überwältigt Bewaffneten

Ein Geiselnehmer hat in einem Apple-Store in der Amsterdamer Innenstadt mehrere Menschen festgehalten, die Polizei konnte den bewaffneten Mann stoppen, als er die letzte Geisel an der Flucht hindern wollte.

Nach rund sechs Stunden ist ein bewaffneter Überfall mit Geiselnahme in einem Apple-Geschäft im Zentrum von Amsterdam beendet worden. Die letzte Geisel sei in Sicherheit und der Täter überwältigt worden, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Dem festgehaltenen Mann war die Flucht gelungen, der Geiselnehmer war ihm gefolgt. Vor dem Gebäude war er...

