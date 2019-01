Polizei verhandelt : Geiselnahme in Klinikum in Deggendorf

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich dabei um eine Patientin.

von dpa

18. Januar 2019, 14:26 Uhr

Die Polizei führt Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf. Hintergründe und Details waren noch unklar.