Dresden : Geplünderte Vitrine in Grünem Gewölbe wieder bestückt

Anderthalb Jahre nach dem Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe sind die Stücke, die die Diebe zurückließen, wieder am Platz. So gesichert, „dass nichts mehr passieren kann“, verspricht der Direktor.

Dresden | Knapp anderthalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe in Dresden ist die geplünderte Vitrine im Juwelenzimmer wieder bestückt. „Sie ist repariert und auch so präpariert, dass nichts mehr passieren kann“, sagte Direktor Dirk Syndram am Donnerstag am „Tatort“ des bisher unaufgeklärten Verbrechens. Die Stücke der Brillan...

