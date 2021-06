Sexuelle Nötigung : Gericht in USA kippt Verurteilung von Bill Cosby

Mehr als 60 Frauen haben Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der frühere US-Schauspieler sitzt im Gefängnis - könnte nach einem Gerichtsurteil aber bald wieder auf freiem Fuß sein.

Philadelphia | Das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Verurteilung des US-Schauspielers und Entertainers Bill Cosby (83) wegen sexueller Nötigung gekippt. Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen - so argumentierte das Gericht in einer rund 80 Sei...

