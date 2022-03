Urteil : Gericht: Londoner Polizei hat Rechte von Frauen verletzt

Bei dem Streit ging es um eine Mahnwache für die von einem Polizisten ermordete Londonerin Sarah Everard. Das war aber unter Verweis auf die damals geltenden Corona-Regeln untersagt worden.

