TV-Tipp : Geschichte von Falcos „Jeanny“ als Inzest-Thriller

Stalking, Mord, Eifersucht, Inzest - das sind die Zutaten, mit denen die Geschichte von „Jeanny - Das fünfte Mädchen“ erzählt wird. Inspiriert wurde der Film von Falcos Skandal-Song aus den 80er-Jahren. Viel Stoff. Zu viel?

„Bitte, ich habe gleich ein Date. Das erste seit langem und da möchte ich so nicht auftauchen“, bettelt eines Abends ein Fremder an der Ladentür eines Friseursalons. Der Laden gehört der Mutter der 19-jährigen Jeanny Gruber, die kurz vor der Matura (österreichisches Abitur) steht und gelegentlich im Salon aushilft. In der Kleinstadt in der Nähe von Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.