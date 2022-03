Grünes Gewölbe : Geständnis bei Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden

Seit Ende Januar verhandelt das Landgericht Dresden wegen des spektakulären Einbruchs in Sachsens Schatzkammermuseum gegen mehrere junge Männer. Sie schwiegen alle - bis jetzt.

Paukenschlag nach zwei Monaten: Einer der sechs Angeklagten im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden Ende November 2019 hat sein Schweigen gebrochen. In der am Dienstag im Landgericht von seinem Verteidiger verlesenen „Erklärung zur Sache“ gab der 28-Jährige aus Berlin zu, sich an der Vorbereitung des Einbruchs vo...

