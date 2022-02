Kriminalität : Getötete Polizisten: Verdächtige vor Haftrichter

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten wollen die Ermittler in der Pfalz über Einzelheiten der Tat informieren. Zwei Verdächtige wurden festgenommen - doch was war ihr Motiv?

Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Pfalz soll die Justiz am Dienstag über eine mögliche Untersuchungshaft für die Verdächtigen entscheiden. Die 32 und 38 Jahre alten Deutschen waren am Montag im Saarland festgenommen worden. „Bis ausgeschlossen werden kann, dass es noch weitere Täter gibt, dauern die Ermittlungen an”, sagte eine ...

