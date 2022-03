Kriminalität : Gewalttat an schwedischer Schule: Zwei Frauen tot

Der Schulleiter spricht von „tödlicher Gewalt“, die Polizei zunächst von einer mutmaßlich schweren Straftat - kurze Zeit später folgt die traurige Gewissheit: Zwei Frauen sind bei einem Angriff in Malmö ums Leben gekommen.

Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium im schwedischen Malmö sind zwei Frauen getötet worden. Die beiden seien an der Schule angestellt gewesen und an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben, teilte die zuständige Polizei mit. Sie waren demnach jeweils zwischen 50 und 60 Jahre alt. Ein 18 Jahre alter Schüler sei unter Mordverdacht festgenommen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.