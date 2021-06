Prozesse : „Goldnest“ aus Schule gestohlen: Clan-Mitglied vor Gericht

Das Kunstwerk stand in einer schussfesten Vitrine und galt als sehr gut gesichert. Dennoch verschwand der knapp ein Kilogramm schwere Goldschatz aus einem Schul-Foyer. Nun steht ein junger Mann vor Gericht.

Berlin | Mit Hammer, Axt und Glassäge rückten Einbrecher an: Nach dem Diebstahl eines aus Gold gefertigten künstlichen Vogelnestes aus einer Berliner Grundschule vor rund zwei Jahren hat sich einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht in Schweigen gehüllt. Der 20-Jährige werde sich vorläufig nicht zu den Vorwürfen äußern, sagte einer der beiden Verteidiger am...

