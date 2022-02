Popsänger : Graham Nash wird 80 - und singt solo

Ob mit The Hollies, David Crosby, Stephen Stills und Neil Young - oder solo: Graham Nash hat Musikgeschichte geschrieben. Auch beim legendären Woodstock-Festival. Jetzt wird der Sänger und Gitarrist 80 Jahre alt.

Schon bevor Graham Nash Musik machte, knipste er Fotos. „Als ich elf war, habe ich ein Foto von meiner Mutter gemacht”, sagte Nash einmal in einem Interview. „Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich die Dinge anders sehe. Es war nicht nur ein Schnappschuss von meiner Mutter - ich hatte einen Menschen festgehalten, der in Gedanken verloren weit...

