Südafrika : Großbrand in Kapstadt zerstört historische Gebäude

Das verheerende Feuer hat auch auf Hänge des berühmten Tafelbergs übergegriffen. Brandursache ist nach Behördenangaben vermutlich ein von einem Obdachlosen entzündetes Lagerfeuer.

Kapstadt | Angefacht von heftigem Wind hat sich ein am Wochenende ausgebrochener Großbrand in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt auch am Montag weiter ausgebreitet. Tausende Studenten mussten ihre von den Flammen bedrohten Unterkünfte fluchtartig verlassen. Ein Sprecher der Universität Kapstadt sprach von einem verheerenden Bild der Verwüstung. Mehrere hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.