An Kirschlorbeer vergiftet? : Grünabfälle unter Verdacht: 24 tote Rehe nahe Hamburg gefunden

Immer wieder werden im Landkreis Harburg verendete Rehe entdeckt. Experten haben nun einen Verdacht, was für den Tod der Tiere verantwortlich sein könnte.

Insgesamt 24 tote Rehe sind in den vergangenen Tagen im Landkreis Harburg nahe Hamburg entdeckt worden. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, geht man davon aus, dass sich die Tiere an Kirschlorbeer vergiftet haben. Landkreis appelliert an Bürger Die toten Rehe wurden demnach in der Winsener Marsch gefunden. „Kirschlorbeer ist giftig und stellt e...

