Panorama : Haare verfangen sich in Rolltreppe: Frau beleidigt Retter

Eine Frau hat sich am Hauptbahnhof in Hannover mit ihren Haaren in einer Rolltreppe verfangen und nach Polizeiangaben herbeigerufene Rettungskräfte beleidigt. 24-Jährige sei ausfallend geworden, als sie nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden sollte, hieß es.

Die Frau stieg am Samstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen eine nach unten fahrende Rolltreppe nach oben, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte. Dabei sei sie gestürzt. Ihre Haare hätten sich in der laufenden Treppe verfangen. Passanten stoppten demnach die Rolltreppe und alarmierten die Retter. Als eine Streife eintraf, soll die Fr...

