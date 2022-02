Skurriler Einsatz in Hannover : Haare verfangen sich in Rolltreppe - Frau zeigt Rettern Mittelfinger

Als sich eine Frau auf der fahrenden Rolltreppe bückte, verfingen sich ihre Haare. Den Rettungskräften blieb nichts anderes übrig, als die Haare abzuschneiden - das fand die 24-Jährige gar nicht gut.

Eine Frau hat sich am Hauptbahnhof in Hannover mit ihren Haaren in einer Rolltreppe verfangen und nach Polizeiangaben herbeigerufene Rettungskräfte beleidigt. 24-Jährige sei ausfallend geworden, als sie nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden sollte, hieß es. Die Frau stieg am Samstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen eine nach unten fahr...

