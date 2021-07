Musiker : Helge Schneider sieht sich als Außenseiter

Er ist glimpflich durch die Pandemie gekomen, aber Helge Schneider vermisst den direkten Draht zu seinem Publikum. Jetzt kommt sein neues Album und eine Sommertour.

Mülheim an der Ruhr | Der Musiker und Entertainer Helge Schneider (65, „Katzeklo“) sieht sich als systemrelevanten Außenseiter. „Ich bin gerne Außenseiter, weil ich von außen komme und etwas reinbringe, was etwas Anderes ist als das, was man sonst auf dem Tisch hat. Dafür stehe ich, und das mache ich gerne“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Essen. Als Künstle...

