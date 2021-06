Wetter : Hitze, Unwetter und Waldbrandgefahr

Im Osten und Süden teilweise noch heiß, im Westen und Norden bereits kühler: Deutschland erlebt Hitze und Gewitter. Was der Westen schon kennt, steht dem Osten vermutlich noch bevor.

Offenbach am Main | Nach Tagen brütender Hitze haben zum Teil kräftige Gewitter vielerorts in Deutschland für Abkühlung gesorgt. In der Nacht zum Dienstag soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge vor allem im südlichen Baden-Württemberg und im bayerischen Schwaben Richtung Nordosten gewittern, Starkregen und orkanartige Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.