Wettervorhersage : Hitze-Wochenende steht bevor - Unwetter drohen

Hochsommerliche Temperaturen mit Werten von deutlich über 30 Grad erwarten die Wetterexperten für Deutschland in den kommenden Tagen. Mancherorts entlädt sich die Hitze mit Gewittern und Starkregen.

Offenbach am Main | Trotz drohender Gewitter ist in den kommenden Tagen kaum Abkühlung in Sicht. An diesem Freitag kann es vor allem im Westen blitzen und donnern, ab dem Nachmittag auch heftiger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach vorhersagte. Gleiches gilt für das Alpenvorland. Im Osten scheint dagegen die Sonne ungehindert vom strahlend ...

