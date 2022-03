Wikileaks-Gründer  : Hochzeit hinter Gittern: Julian Assange heiratet in Londoner Gefängnis

Eine große Feier gibt es nicht. Vier Gäste und zwei Trauzeugen: Größer darf die Hochzeitsgesellschaft von Wikileaks-Gründers Assange und seiner Partnerin Moris im Gefängnis nicht sein. Immerhin, ein bisschen Zweisamkeit wird dem Paar gewährt. Doch über der Feier hängt ein großer Schatten.

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Verlobte Stella Moris wollen sich an diesem Mittwochnachmittag im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh das Ja-Wort geben. Das Paar hatte während Assanges jahrelangem Botschaftsasyl in der Vertretung Ecuadors in London zwischen 2012 und 2019 zusammengefunden und hat zwei Kinder. Nach Angaben von Unter...

