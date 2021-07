Unwetter : Höchste Alarmstufe: Sturm „Elsa“ fegt auf Haiti zu

Der erste Atlantik-Hurrikan des Jahres hat in Teilen der Karibik Zerstörung verursacht. Nun hat „Elsa“ sich abgeschwächt, bleibt aber gefährlich.

Port-au-Prince | Der erste Atlantik-Hurrikan des Jahres hat sich in der Karibik abgeschwächt. „Elsa“ erreichte auf dem Weg zu der Insel Hispaniola, auf der die Dominikanische Republik und Haiti liegen, am Samstag nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC in Miami Windgeschwindigkeiten von maximal rund 110 Stundenkilometer. Trotz der Abschwächung warnten Behörden des...

