Meeressäuger in London : Hoffnungen für Wal in der Themse schwinden

Wale gehören normalerweise nicht zum Stadtbild der britischen Metropole London. Umso größer die Aufregung, als am Wochenende ein rund vier Meter langer Minkwal in einer Schleuse entdeckt wurde. Doch die Überlebenschancen für das verirrte Tier stehen schlecht.

London | Die Helfer eines rund vier Meter langen Wals in London rechnen nicht mehr mit einer erfolgreichen Rettung des in der Themse aufgetauchten Tieres. Man stelle sich darauf ein, das Tier einzuschläfern, teilte die Hilfsorganisation British Divers Marine Life Rescue am Montagabend auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Wal war am Wochenende aus unbekannten G...

