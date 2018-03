Langzeitstudie des RKI : Immer dickere Kinder?

Übergewicht: Mehr als jedes siebte Kind in Deutschland ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Übergewicht und Adipositas sind mit 15,4 Prozent so verbreitet wie vor zehn Jahren (15,0 Prozent). Damit hat sich die Zahl auf hohem Niveau stabilisiert. Der Langzeitblick zeigt: Die Hälfte der Kinder, die zu viel auf die Waage bringen, leidet später als Teenager unter Fettpolstern. Süßes: Der Konsum zuckerhaltiger Getränke wie Cola, Limo und Energydrinks ging im Zehn-Jahres-Vergleich erfreulich zurück – von 28 auf 16 Prozent bei den Mädchen und von 34 auf 22 Prozent bei den Jungen. Forscher sehen das als Erfolg von Aufklärungskampagnen – der Verbrauch sei aber trotzdem weiter viel zu hoch. Bewegung: Radfahren, Rennen oder Toben – Bewegung kommt im Alltag von Kindern und Jugendlichen laut Studie entschieden zu kurz. Nur 22,4 Prozent der Mädchen und 29,4 Prozent der Jungen zwischen 3 und 17 Jahren bewegen sich pro Tag mindestens eine Stunde lang, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt. Das waren vor allem bei den Mädchen weniger als vor fünf bis zehn Jahren (25,9 Prozent). Die größten Bewegungsmuffel sind Teenager zwischen 14 und 17 Jahren, wiederum vor allem Mädchen. Kinder aus sozial benachteiligten Familien zeigten sich generell weniger körperlich aktiv. Mädchen und Jungen: Nach 15 Jahren Forschung zeigt sich, dass sich Mädchen in der Pubertät gesundheitlich generell schlechter fühlen als Jungen. Als Ursachen dafür werden psychische und physische Gründe bei der körperlichen Entwicklung genannt. Im Kindesalter gibt es dagegen keine Unterschiede. Allergien: Heuschnupfen bleibt eine Plage für Kinder und Jugendliche – mehr als eine Million schnieft und hustet. Damit leiden wie bisher knapp zehn Prozent der Heranwachsenden unter Pollen. Asthma: Unter Reizhusten und Atemnot leiden rund 500 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mit rund vier Prozent liegt dieser Wert auf dem gleichen Niveau wie vor zehn Jahren. Psyche: Bei rund jedem fünften Kind und Teenager beobachteten Wissenschaftler emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Hyperaktivität.