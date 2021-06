Pandemie : Impfkampagne für Seeleute gestartet

Hamburg will ein Signal setzen und impfte am Freitag zahlreiche Seeleute im Hafen - unabhängig von ihrer Nationalität.

Hamburg | Am Internationalen Tag des Seefahrers hat Hamburg mit der Impfung von Seeleuten gegen das Coronavirus begonnen. „Wir hoffen sehr, dass von diesem Termin ein Signal an die deutschen Häfen ausgeht, die Seeleute unabhängig von ihrer Nationalität zu impfen“, sagte am Freitag das Geschäftsführende Präsidiumsmitglied im Verband Deutscher Reeder, Ralf Nag...

