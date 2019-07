Aufruf auf Instagram : Influencerin fragt nach Spenden für BahnCard 100 – und erntet Shitstorm

View this post on Instagram

Ich hatte wirklich Angst dieses Video zu veröffentlichen. Angst vor Unverständnis, Shitstorm und einem âInfluencer- Klischeeâœ. Ich habe mir ein finanzielles Unterstützungskonto eingerichtet, damit ich in Zukunft weiterhin im Bundestag Interviews führen kann, im Zoo ne Reportage mache oder auf Helgoland über den Klimawandel berichte. Durch meinen Themenwechsel und immer âengeren✠Weg im Bereich Nachhaltigkeit, kommen für mich nicht mehr viele Kooperationen in Frage. Gleichzeitig wollen viele Unternehmen am liebsten nichts bezahlen, weil ich ja eh die Welt rette. Miete, Versicherungen, die Fahrten nach Berlin, Ãœbernachtungen, Kameramann, etc. - das alles schaffe ich nicht finanziell zu wuppen, wenn ich nicht viel verdiene. Ich möchte weiterhin aber unabhängig und neutral bleiben, über wichtige Themen sprechen und keine Sorgen haben müssen, ob ich nach einer Fahrt in den Bundestag noch Geld auf dem Konto habe. Das ist kein Muss. Und ich werde monatlich transparent auflisten, was ich mit dem Geld bezahlt habe. Erstmal soll es aber eine BahnCard 100 werden und Hilfe beim Video schneiden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich unterstützen. Wenn nicht, ist das auch VÖLLIG okay. ï¸ Kontoinhaberin: Louisa Dellert IBAN: DE20 2595 0130 0056 3628 60 BIC: NOLADE21HIK // Paypal: kontakt@louisadellert.com oder der Link in meiner Bio - Danke, für jede Unterstützung!