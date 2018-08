Südlich von Berlin : Innenministerium erwartet «Entspannung» beim Waldbrand

Beim riesigen Waldbrand südlich von Berlin scheint sich die Lage zunehmend zu entschärfen. «Es zeichnet sich eine deutliche Entspannung ab», sagte der Sprecher des Brandenburgischen Innenministeriums, Lothar Wiegand. «Wir sind aber noch nicht durch», meinte Wiegand weiter.

von dpa

26. August 2018, 11:39 Uhr

Derzeit seien noch rund 400 Einsatzkräfte dabei, Glutnester, die immer wieder aufloderten, zu löschen. «Es dampft noch überall», sagte ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntagmorgen in der betroffenen Region in Treuenbrietzen. Ein Panzer der Bundeswehr fahre Schneisen in den Wald, damit die Feuerwehrleute besser an die Glutherde herankommen. Man hoffe, in ein bis zwei Tagen den Einsatz abzuschließen, sagte Wiegand.