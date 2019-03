„Weil du nur einmal lebst“ : Ist das noch Punk? Die Toten Hosen kommen ins Kino

„Weil du nur einmal lebst“ hieß die letzte Tour der Toten Hosen. Ein Filmteam war dabei. Jetzt kommt die Doku ins Kino.

von Daniel Benedict

26. März 2019, 15:42 Uhr

Berlin | 1982 als Teil der linken Gegenkultur gegründet, gehören die Toten Hosen längst zum Kanon. In ihrer Doku „Weil du nur einmal lebst“ fängt Cordula Kablitz-Post die Energie einer Hosen-Tour ein und beobachtet hinter den Kulissen die Brüche im Punk-Image.

Die Toten Hosen im Kino



„Ole, Ole, Ole, Ola!“ Die Bühne dampft, die Fans toben, Campino springt ins Publikum. 2018 gehen die Toten Hosen auf Tour – begleitet von einem Filmteam. Paul Dugdale zeichnet die Bühnen-Shows auf. Cordula Kablitz-Post dreht hinter den Kulissen – und das sprichwörtlich, bis Campino ihr die Tür vor der Kamera zuknallt. Die raue Geste ist ein Gag: Tatsächlich kennt die Regisseurin die Band schon von mehreren Filmen. Für das Arte-Format „Durch die Nacht mit …“ hat sie Campino genauso porträtiert wie für die ARD-Reihe „Deutschland, dein Künstler“.

Verleih





Das gegenseitige Vertrauen erlaubt eine große Nähe: Kablitz-Post filmt die Musiker von der Probe bis zur Manöverkritik, vom Erstellen der Set-List bis zum Entspannen beim Longsize-Tischtennis, für das die Hosen munter zwei Platten aneinanderstellen. Der Gitarrist Breiti gesteht ihr, dass sein Kollege Kuddel die schnellen Achtel besser spielt. Und Campino lässt sich leichtbekleidet beim Stimmtraining filmen. Die Tour führt die Band von großen Stadien bis in den Kreuzberger Punk-Club SO36. Hier lassen die Hosen den Auftritt Revue passieren. Einmal haben sie das Tempo verhauen, aber Campino winkt ab. Zu schnell zu spielen, gehört zum Punk, sagt er, und die Hosen sind immer noch eine Punk-Band.

Punk mit 56 Jahren

Dieses „Immer noch“ ist ein Leitmotiv der Doku. Die Band wurde 1982 gegründet. Und der Hörsturz, den Campino während der Dreharbeiten erleidet, belegt: Vier Jahrzehnte bei voller Lautstärke bleiben nicht ohne Folgen. Damit der Frontmann auch mit 56 Jahren noch in die Bühnenbauten klettern kann, braucht es inzwischen eine Disziplin, die der Verweigerungshaltung des Punks widerspricht. Der britische Schlagzeuger Vom Ritchie, der sich auch nach 21 Jahren in der Band als der Neue apostrophiert, beschwert sich im Spaß über das Leistungsethos seiner Kollegen: „Es sind Deutsche. Du musst arrrbeiten.“

Und tatsächlich: Mag die Crew auch über Campinos notorische Unpünktlichkeit lachen; immer wieder fängt Kablitz-Post seinen gewissenhaften Fleiß ein. Mal filmt sie ihn bei Dehnungsübungen, mal beim Kickbox-Training. Früher, sagt der Sänger, war die Tour ein Ausbruch aus dem Alltag. Heute hat das Verhältnis sich umgekehrt: „Wir feiern, wenn wir zuhause sind.“ Im Tour-Bus wird dagegen nicht gesoffen, sondern geschlafen. Auf dem Herd köchelt Wurzelsud. Und die Songtitel der Band, die mit Hymnen auf „Eisgekühlten Bommerlunder“ und „Korn, Bier, Schnaps und Wein“ anfing, zieren jetzt die Flaschen eines argentinischen Weinguts.

Die Toten Hosen in Argentinien

Die Kamera begleitet die Musiker bis zur Weinprobe in Argentinien. Ihre Freundschaft zum Winzer ist dabei mehr als ein Kuriosum: In dem südamerikanischen Land genießen die Hosen einen offenbar mindestens so großen Starruhm wie in Deutschland. Ihre Homepage bietet eine spanische Sprachversion an; der „Ole, ola“-Refrain aus dem Song „Auswärtsspiel“ zitiert die Schlachtenrufe der argentinischen Fans.

Sieben Monate war Kablitz-Post mit der Band unterwegs und hat viele Szenen gefilmt, die im Voraus nicht zu planen gewesen wären – vom Hörsturz und der damit verbundenen Konzertpause bis zum Chemnitzer „Wir sind mehr“-Konzert. Am Ende hatte sie 180 Stunden Filmmaterial im Kasten, die sie mit ihrer Cutterin Mechthild Barth verdichtet hat – auf 107 energiegeladene Minuten. Nach der Premiere auf der Berlinale, kommt der Film jetzt ins Kino.

Verleih





„Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“. D 2019. R: Cordula Kablitz-Post. 107 Minuten. FSK ab 6 Jahren. Filmstart: 28. März 2019.

Mehr Tote Hosen

Campino im Interview: Ich trage Ganzkörpersocken!