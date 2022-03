10. globaler Klimastreik : Jan Delay demonstriert mit Fridays for Future

In Hamburg gingen Tausende Menschen für den Klimaschutz und gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. Unterschiedliche Angaben über Teilnehmerzahl.

Insgesamt 12.000 Menschen – und damit weniger als erhofft – sind am Freitag in Hamburg für den 10. Globalen Klimastreik auf die Straße gegangen. Angemeldet hatte die Organisation Fridays for Future (FFF) eine Demo mit 20.000 Teilnehmenden. Die Polizei gab die Zahl mit 3.500 an. „Wir haben es nicht anders erwartet“, sagte FFF-Sprecherin Pauline Wackerm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.