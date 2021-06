Tiere : Japans ältester Zoo freut sich über Panda-Babys

Eine Zwillingsgeburt bei Riesen-Pandas ist selten - umso größer ist nun die Freude in einem Zoo in Tokio. Die Geburt ließ sogar die Aktienkurse von Restaurantbetrieben in der Umgebung steigen.

Taito City | Japan freut sich über die seltene Geburt zweier süßer Panda-Zwillinge. Es sind die ersten Zwillinge, die in Japans ältestem Zoo, dem Ueno Zoological Gardens in Tokio, zur Welt kamen, wie die Zooleitung bekanntgab. Die 15 Jahre alte Mutter Shin Shin habe die beiden in den frühen Morgenstunden zur Welt gebracht. „Ich war erleichtert, als Shin Shin ih...

