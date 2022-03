Panorama : Kabel an Bahnstrecke gestohlen: Zugverkehr lahmgelegt

Buntmetalldiebe haben unweit von Rostock Signalkabel der Deutschen Bahn gestohlen und damit die Bahnstrecke Rostock-Tessin lehmgelegt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte, kam es durch den Diebstahl der Kabel schon zu einem Schaden an einem Stellwerk, weshalb der Zugverkehr bereits am Dienstag eingestellt werden musste. Nach ersten Ermittlungen wurden Kabeltröge nahe der Ortschaft Gragetopshof bei Papendorf (Landkreis Rostock) gewaltsam geöffnet und die darin verlaufenden Signal- und Fernmeldekabel einfach abgeschnitten und gestohlen.

Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Der Zugverkehr auf der Strecke nach Tessin könne erst wieder aufgenommen werden, wenn sowohl der Kabel- als auch der Stellwerksschaden repariert worden sind. Für Reisende sei Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.