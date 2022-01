Rapper : Kanye West kündigt neues Album an

Mit großer Verspätung erschien vergangenen Sommer das zehnte Album von Kanye West. Nun soll schon das nächste erscheinen.

Der US-amerikanische Rapper Kanye West hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Der 44-Jährige postete am Donnerstag ein Foto von einem brennenden Haus, auf dem fünf Mal die Ziffer zwei geschrieben steht. Dazu schrieb er in Großbuchstaben: „Donda 2 kommt am 2 22 22”. Produziert werden soll das Album demnach vom Rapper Future. Wie ernst die Ankünd...

