Brauchtum : Karnevalsstart im Schatten des Krieges

Im Rheinland startet der Straßenkarneval - die Gedanken vieler Jecken sind aber in der Ukraine. Sender ändern ihr Programm. Weiberfastnacht konnte nicht mehr abgesagt werden - Rosenmontag aber schon.

Karneval im Schatten des Krieges: In den rheinischen Hochburgen hat der Straßenkarneval begonnen. Doch während an Weiberfastnacht in Köln noch Zehntausende kostümierter Jecken in der Innenstadt schunkelten, hat das Festkomitee seinen geplanten Rosenmontagszug im Rheinenergiestadion abgesagt. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine sei ein un...

