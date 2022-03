Strépy-Bracquegnies : Karnevalsveranstaltung in Belgien: Auto fährt in Menschengruppe - sechs Tote

„Was eine tolle Party werden sollte, wurde zu einem Drama“: Sechs Menschen sind am Sonntagmorgen bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien ums Leben gekommen.

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies kamen am Sonntagmorgen sechs Menschen ums Leben, wie ein Sprecher der Rettungskräfte bei einer Pressekonferenz sagte. Zehn Schwerverletzte seien in einem kritischen Zustand, 27 Personen erlitten leichtere Verletzu...

