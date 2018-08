Bergwald in Oberbayern : Katastrophenfall wegen Waldbrand ausgerufen

Es brennt im Bergwald. Und dann ist auch noch Sturm angesagt. Eine denkbar ungünstige Konstellation.

von dpa

09. August 2018, 22:59 Uhr

Oberaudorf | Nach dem Ausbruch eines schwer unter Kontrolle zu bringenden Feuers in einem Bergwald in Oberbayern hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nötig, um die unterschiedlichen Einsatzkräfte koordinieren zu können, hieß es zur Begründung am Donnerstag. Zudem gebe es eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes, dass starke Sturmböen zu erwarten seien. Das sei im Falle eines Brandes natürlich eine denkbar ungünstige Lage, sagte eine Behördensprecherin.

Weiterlesen: Gegen diese Hitzeschäden können Sie sich absichern lassen

Der Brand in dem Bergwald oberhalb von Oberaudorf am Inn war am Vormittag entdeckt worden. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht und mehrere Hubschrauber mit Wasserbehältern bekämpften das Feuer, das nach mehreren Stunden am frühen Abend immer noch nicht unter Kontrolle war.



Alm bereits evakuiert

Das Gelände sei so steil und der Wind so unberechenbar, dass die Einsatzkräfte nicht in die Nähe des Brandherdes vordringen könnten, teilte das Landratsamt mit. Sie hätten sich über die einzig mögliche Straße dem Feuer genähert und positioniert, um ein Übergreifen der Flammen auf die Ramsauer Alm zu verhindern. Die bei Wanderern beliebte Alm auf 1090 Meter Höhe war bereits früh evakuiert worden.

"Es ist alles unheimlich trocken, ein Wahnsinn", sagte einer der Einsatzkräfte. Die Rauchfahne der brennenden Bäume war kilometerweit zu sehen. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. Die bei Wanderern beliebte Ramsauer Alm am Schwarzenberg wurde von Polizei und Bergwacht vorsorglich evakuiert. Der Brandherd liegt nach Polizeiangaben im Gemeindegebiet von Kiefersfelden an einem steilen, zu Fuß unzugänglichen, bewaldeten Berghang.