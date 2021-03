Isle of Wight : Katze nach 14 Jahren wieder zu Hause

Im Jahr 2007 verschwand Kater Jess in einer Stadt auf der britischen Insel Isle of Wight. Nun, 14 Jahre später, ist er wieder mit seinen ursprünglichen Haltern vereint.

Ryde | Eine Katze in England ist fast 14 Jahre nach ihrem Verschwinden wieder mit ihren ursprünglichen Haltern vereint worden. Der inzwischen 17 Jahre alte Kater Jess war im Mai 2007 in der Stadt Ryde auf der Isle of Wight verschwunden. „Wir dachten, er wäre für immer verloren“, sagte Katzenbesitzerin Leigh Bateman der britischen Nachrichtenagentur PA zuf...

