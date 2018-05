Tag der Pressefreiheit : Kein Tag zum Feiern

Bedingungen für Journalisten hat sich in vielen Ländern verschlechtert

von dpa

03. Mai 2018, 12:00 Uhr

Berlin | Behinderung der Berichterstattung, Zensur und Repressionen gegen Journalisten gibt es in vielen Ländern. Der Tag der Pressefreiheit heute erinnert daran. Dass es in Nordkorea und Turkmenistan in dieser Hinsicht finster aussieht, ist bekannt. Dass Regierungen in vielen Staaten von den USA bis China kritischen Journalismus wenig schätzen, gehört ebenfalls zum Alltag. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat allerdings beobachtet, dass sich 2017 die Möglichkeiten für freie Berichterstattung gerade in Europa verschlechtert haben. Ein Überblick rund um den Globus:

Türkei

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation P24 sitzen mehr als 150 Journalisten in der Türkei in Haft. Erst kürzlich wurden gegen Mitarbeiter der Zeitung „Cumhuriyet“ mehrjährige Haftstrafen verhängt, offiziell wegen Terrorismusvorwürfen. Reporter ohne Grenzen sprach von einer „beispiellosen Verfolgung kritischer Journalisten“ und nannte das Urteil „eine Schande für den türkischen Staat“. In der Rangliste der Pressefreiheit liegt die Türkei auf Platz 157.

Malta

Der Inselstaat ist bisher selten in den Schlagzeilen gewesen. Die Wahrnehmung hat sich erheblich verändert, seit am 16. Oktober vergangenen Jahres die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia durch eine Bombe getötet wurde. Auch nach mehr als sechs Monaten ist der Mord noch nicht aufgeklärt. Die Journalistin berichtete über Korruption und Geldwäsche auf Malta. In der Rangliste der Pressefreiheit liegt Malta auf Platz 68 – und ist um 18 Plätze abgerutscht

Ungarn

Seit dem Amtsantritt des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orbán 2010 hat sich die Lage für die Medien dramatisch verschlechtert. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen weitgehend nur noch Propaganda für die Regierung. Oligarchen, die ihren Reichtum der Orbán-Regierung verdanken, kaufen nach und nach Fernsehsender und Zeitungen auf. Einige dieser Medien spezialisieren sich auf die Diffamierung von Regierungskritikern. Im Herbst 2016 wurde die oppositionelle Tageszeitung „Nepszabadsag“ geschlossen. In den Tagen nach dem Sieg Orbáns bei der Parlamentswahl am 8. April stellte das Traditionsblatt „Magyar Nemzet“ sein Erscheinen ein. In der Rangliste der Pressefreiheit landet Ungarn auf Platz 73.

Polen

Medienrechtler sehen die Pressefreiheit in Polen seit einer Reform der nationalkonservativen Regierung 2015 in Gefahr. Die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter ihre Kontrolle gebracht, kritisieren sie und bemängeln, dass die Chefs der Medienhäuser von der Regierung ernannt werden. Auch die polnische Presse bekommt Druck zu spüren: Seit dem Regierungswechsel stellten staatliche Firmen ihre Werbung in kritischen Blättern ein. In der neuen Rangliste liegt Polen auf Platz 58.

Skandinavien

Die skandinavischen Länder sind die Musterknaben in Sachen Pressefreiheit. Die Nordeuropäer führen die Rangliste von Reporter ohne Grenzen an, Norwegen und Schweden liegen auf Platz 1 und 2. Das hängt auch mit der hohen Transparenz zusammen. So sind staatliche Behörden etwa in Dänemark (Platz 9) und Finnland (Platz 4) verpflichtet, Bürgern und Journalisten Auskünfte zu geben. Politiker mischen sich wenig in die Arbeit der Presse ein, eher ein Problem sind Fake News und Hasskommentare in den sozialen Netzwerken. Hier wirkt in Dänemark noch die Angst von 2005 nach, als Journalisten nach der Veröffentlichung islamkritischer Karikaturen von Extremisten angegriffen wurden.

Mexiko

Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko nach Angaben der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ) 13 Reporter und Medienschaffende getötet – so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Dahinter dürften meist Drogenkartelle und korrupte Politiker stecken. Viele Medien werden von reichen Unternehmern kontrolliert, die gute Beziehungen in die Politik pflegen. Zudem sind viele Zeitungen und Sender von Zahlungen aus dem Werbebudget der Regierung abhängig. In der Rangliste liegt Mexiko auf Platz 147.

China

In China werden die Medien streng zensiert. Das Land gehört Reporter ohne Grenzen zufolge zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten und Bloggern. Jeden Tag werden Anweisungen an die staatlich kontrollierten Medien verschickt, über welche heiklen Themen nicht berichtet und wozu nur die Texte der Staatsagentur Xinhua benutzt werden dürfen. Chinas „Große Firewall“ blockt außerdem nicht nur chinakritische Webseiten, sondern auch soziale Medien. In der aktuellen Rangliste liegt China auf Platz 176.

USA

Sie gelten als Mutterland der Redefreiheit, doch ihrem Präsidenten schmeckt sie nur bedingt. Bei jeder Gelegenheit prügelt Donald Trump auf die Medien ein. Umfragen belegen: Mit seinem unablässigen Getrommel vermeintlicher Fake News hat er es geschafft, ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Um die Pressefreiheit ist es so bestellt, dass das International Press Institute und Reporter ohne Grenzen erstmals eine Pressefreiheitsmission in den USA veranstaltet haben. Vielerorts in den USA haben Journalisten einen schweren Stand. 34 wurden 2017 bei der Ausübung ihres Berufes verhaftet, 44 tätlich angegriffen. Platz in der Rangliste: 45.