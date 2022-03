Kirchen-Reformen : Kiezpfarrer: „Verantwortliche haben Ernst der Lage erkannt“

Karl Schultz, 65, Kiezpfarrer auf St. Pauli, hofft auf Veränderungen in der katholischen Kirche. „Die katholische Kirche ist im freien Fall. Aber viele Verantwortliche, auch viele Bischöfe, haben den Ernst der Lage erkannt und wissen, dass wir dringend Reformen brauchen“, sagte Schultz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Reformen bedeuteten nicht, die Lehre der Kirche über Bord zu werfen. „Aber die Kirche muss für die Menschen einladend und verständlich sein, und die Lehre muss ins heute übertragen werden“, sagte Schultz, der seit 2010 die Pfarrei St. Joseph leitet. Mit Veranstaltungen wie „St. Joseph at Night“ lädt er alle Menschen ein, die auf dem Kiez unterwegs sind.

