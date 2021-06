Kriminalität : Kind in fahrendem Auto erschossen - Verdächtige festgenommen

Der Fall hatte in den USA landesweit für Entsetzen und Empörung gesorgt: Ein Sechsjähriger kam nach Schüssen ums Leben. Jetzt gibt es Festnahmen.

Orange | Rund zwei Wochen nach Schüssen auf ein fahrendes Auto auf einer Schnellstraße in der US-Stadt Orange, durch die ein Sechsjähriger ums Leben kam, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Ein 24-Jähriger und eine 23-Jährige seien am Sonntag (Ortszeit) in der rund 13 Kilometer südwestlich gelegenen Stadt Costa Mesa in Gewahrsam genommen worden, teil...

