Studie : Kinder sehen im Schnitt 15 Werbungen für Dickmacher pro Tag

15 Mal am Tag werden Kinder von der Industrie im Fernsehen oder Internet dazu animiert, mehr Zucker oder Fett zu essen. Das ist das Ergebnis einer Hamburger Studie.

Berlin | Comic-Figuren strahlen auf Kaubonbons, Internetstars starten Chips-Esswettbewerbe: Kinder sehen einer Hamburger Studie zufolge im Schnitt 15 Werbungen am Tag für ungesundes Essen. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Kinderärzten und dem AOK-Bundesverband forderte am Donnerstag deshalb, Kindermarketing für solche Produkte in allen Medienarten zu unter...

