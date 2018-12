The Favourite, Glass, The Mule : Kinostarts im Januar: Über diese Filme werden wir sprechen

fsf

von Daniel Benedict

25. Dezember 2018, 00:39 Uhr

Berlin |











The Favourite“ erzählt eine weibliche Dreiecksgeschichte am englischen Königshof des frühen 18. Jahrhunderts. Queen Anne ist körperlich und mental labil. Dominiert wird sie von Sarah Churchill, Herzogin von Marlborough, die de facto die Regierungsgeschäfte führt. Das machtpolitische Provisorium gerät mit der Ankunft von Abigail ins Wanken: Sarahs Cousine ist sozial abgestürzt und kommt zunächst als Dienstmagd an den Hof – wo sie zielstrebig ihre alte Position in der aristokratischen Hierarchie zurückerobert. Das Königinnen-Drama, das Männer zu irrelevanten Nebenfiguren macht, schildert das Wechselspiel von willkürlicher Machtausübung und existenziellen Abhängigkeiten. In seinem Blick auf eine infantile Herrscherfigur, um die herum die Weltpolitik improvisiert wird, ist er dabei aktueller, als die historischen Kostüme ahnen lassen.

Die Mitwirkenden: Mit „Dogtooth“ als griechisches Independent-Wunder bekannt geworden, versammelt der Regisseur Yorgos Lanthimos nach „The Lobster“ (2015) und „The Killing of a Sacred Deer“ (2017) wieder ein internationales Star-Ensemble: Die Hauptrolle der schwankenden Monarchin spielt Olivia Colman („Broadchurch“, „The Crown“). Rachel Weisz spielt ihre skrupellose Liebhaberin Sarah; Emma Stone ist Abigail.

Auszeichnungen: Die Preise für „The Favourite“ haben schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Beim Filmfest von Venedig wurden die Regie und Hauptdarstellerin Colman ausgezeichnet, danach gab es zehn British Independent Awards, unter anderem für Film, Regie, Buch, Hauptrolle und Nebendarstellerin Weisz. Bei den Golden Globes (7. Januar) sind Stone, Weisz und Colman nominiert, das Buch und auch der Film selbst.

Regie-Statement: Das sagt Lanthimos über das werk: „Wenn man einen Film dreht, der in einer anderen Zeit spielt, ist es immer spannend zu sehen, wie er sich zu unserer Zeit verhält. Man merkt, wie wenig die Dinge sich verändert haben – sieht man einmal von der Kleidung ab und dass wir heute Strom und Internet haben. Die Ähnlichkeiten in Sachen menschliches Verhalten, Gesellschaft und Macht sind verblüffend.“ (Ab 24. Januar)

Gender-Drama: Die Frau des Nobelpreisträgers

Als Joe (Jonathan Pryce) den Literaturnobelpreis erhält, denkt seine Frau Joan (Glenn Close) über das verpasste Leben an seiner Seite nach. Mit einem überraschenden Twist erzählt die Romanverfilmung über ungleiche Chancen von Männern und Frauen. "Die Frau des Nobelpreisträgers" startet am 3. Januar .

Nach "Split" und "Unbreakable" kommt "Glass"

Kevin Wendell Crumb leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und hat mehrere Menschen auf dem Gewissen. Ist er zu stoppen? In seinem Thriller führt M. Night Shyamalan die Welten seiner Filme „Unbreakable“ (2000) und „Split“ (2016) zusammen. "Glass" startet am 17. Januar

Polit-Drama "Der Spitzenkandidat"

1988 scheiterte die Präsidentschaftskandidatur des US-Demokraten Gary Hart an einer außerehelichen Affäre. Jason Reitman erzählt sein Leben mit Hugh Jackman als politisches Sittengemälde. "Der Spitzenkandidat" startet am 17. Januar.

"Capernaum"

Ein zwölfjähriger Libanese verklagt seine Eltern – weil sie ihn in ein auswegloses Leben hineingeboren haben. In Cannes wurde das außergewöhnliche Drama mit 15-minütigen Standing Ovations und dem Preis der Jury gefeiert. "Capernaum" sstartet am 17. Januar.



24. Januar

Ralph reichts 2: Zwei Computerspiel-Figuren verlassen ihre Welt und stromern durch die Weiten des Internets. Zum zweiten Mal macht Disney das abstrakte Thema der Digitalisierung zum Animationsabenteuer für die ganze Familie.

31. Januar

The Mule: Als Regisseur und Hauptdarsteller erzählt Clint Eastwood die reale Geschichte eines über 80 Jahre alten Kriegsveterans, der für das Sinaloa-Kartell Drogen über die Grenze geschmuggelt hat.

Green Book: Dass „Negro Motorist Green Book“ war ein Reiseführer, der die Motels auflistete, die schwarze Gäste aufnahmen. Mit ihm im Gepäck touren ein afroamerikanischer Pianist (Mahershala Ali) und sein weißer Fahrer (Viggo Mortensen) in diesem Roadmovie quer durch die Vereinigten Staaten des Jahres 1962.