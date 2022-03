Royals : Königin Letizia trägt Bluse mit ukrainischer Stickerei

Der Griff in ihren Kleiderschrank war sicherlich kein zufälliger: Die spanische Königin Letizia zeigte sich dieser Tage in einer Bluse mit typisch ukrainischer Stickerei in der Öffentlichkeit.

Die spanische Königin Letizia hat ihre Solidarität mit der Ukraine auf eine ganz besondere Weise zum Ausdruck gebracht. Bei einem Event in Madrid trug die 49 Jahre alte Gattin von König Felipe VI. (54) eine Bluse mit typischer ukrainischer Stickerei. Das Königshaus gab dazu zwar keine Mitteilung heraus, viele Medien hoben aber am Freitag die Aktion der...

