Panorama : Kollision von Auto und Transporter: Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mann schwer verletzt worden. Sein Gesundheitszustand war am Sonntagmorgen noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann hatte demnach am Samstagnachmittag mit seinem Transporter bereits zum Überholen angesetzt, als der vor ihm fahrende Autofahrer mit seinem Wagen nach links abbog. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen, in dessen Folge der Transporter gegen einen Baum krachte und schließlich in einem Straßengraben zum Stehen kam.

Der Fahrer des Transporters sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge erlitten demnach einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden....

