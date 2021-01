Perfekter Jäger : Krokodil ist Zootier des Jahres

Sie haben scharfe Zähne und ein schlechtes Image. Das Krokodil wurde nun als Zootier des Jahres ausgezeichnet. Leider sind die Bestände der Nützlinge in freier Wildbahn bedroht.

Landau in der Pfalz | Das Krokodil ist das Zootier des Jahres 2021. Krokodile hätten sich ihren Lebensraum bereits mit den Dinosauriern geteilt, teilte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) in Landau in der Pfalz mit. „Seit mehr als 200 Mill...

