Mehr als 100 Menschen an Bord : Kuba: Passagiermaschine nach Start in Havanna abgestürzt

Eine Boeing 737 stürzte kurz nach ihrem Start ab. Das berichten lokale Medien. An Bord sollen 104 Menschen gewesen sein.

von svz.de

18. Mai 2018, 19:39 Uhr

Auf Bildern in sozialen Netzwerken sieht man dicke, schwarze Rauchschwaden über Kubas Hauptstadt Havanna. Die Bilder sollen von einer abgestürzten Boeing 737 der Airline Cubana de Aviacion stammen. Das berichten kubansiche Staatsmedien. 104 Menschen sollen an Bord der Maschine gewesen sein.

Der internationale Flughafen José Martí in Havanna gibt an, dass die Passagiermaschine auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguin gewesen sein soll. Über mögliche Verletzte oder die Umstände, die zum Absturz geführt haben, bislang noch nichts bekannt.



Der Artikel wird laufend aktualisiert.