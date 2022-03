Hilfsaktion : Kulturszene Berlin sammelt für die Ukraine

Die Neue Nationalgalerie in Berlin soll am Wochenende Treffpunkt und Mahnwache werden. Das Haus bleibt dazu von 12 Uhr am Samstag bis 24 Uhr am Sonntag durchgehend geöffnet.

Wichtige Kultureinrichtungen in Berlin wollen Hilfe leisten für die Menschen in und aus der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Neuen Nationalgalerie ist für das Wochenende eine Aktion unter dem Motto „Our Space to Help“ geplant. Damit rufen Kulturinstitutionen gemeinsam unter Beteiligung der Künstlerin Anne Imhof und des Künstlers Olafur Eliass...

