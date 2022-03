Panorama : Lady Gaga: Weltpremiere von Stadion-Tournee in Düsseldorf

Lady Gaga (35) wird in Düsseldorf ihre Welt-Tournee „The Chromatica Ball“ starten. Geplant seien mit der Premiere am 17. Juli weltweit Konzerte in 14 Stadien, teilte der Tour-Veranstalter Live Nation am Montag mit.

An den Auftakt in Düsseldorf schließen sich Auftritte in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles an. Vorverkaufsstart für das Düsseldorfer Konzert, das einzige im deutschsprachigen Raum, sei der 14. März. Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin hat weltweit 36 Millionen Alben verkauft und 60 Milliarden Streams ver...

