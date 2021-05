Grammy-Preisträgerin : Lady Gaga: Wurde nach Vergewaltigung schwanger

In der Doku-Reihe von Prinz Harry und Oprah Winfrey über psychische Gesundheit kommt auch Sängerin Lady Gaga zur Wort. Sie berichtet von einem traumatischen Erlebnis.

Los Angeles | US-Popstar Lady Gaga hat weitere Details zu dem sexuellen Missbrauch offenbart, den sie als junge Frau erlitten hat. Sie sei als 19-Jährige durch Vergewaltigung schwanger geworden, berichtete sie unter Tränen in einer am Freitag auf dem Streamingdienst Apple TV veröffentlichten Folge der Dokumentationsreihe „The Me You Can't See“ („Das Ich, das du nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.