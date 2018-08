Weiteres Urteil : Lange Haftstrafen für Mutter und Freund in Freiburger Missbrauchsprozess

Die Mutter und ihr einschlägig vorbestrafter Partner haben die Taten vor Gericht eingeräumt.

07. August 2018, 09:48 Uhr

Freiburg | Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Jungen aus Staufen bei Freiburg muss die Mutter des Kindes zwölf Jahre und sechs Monate in Haft. Ihren einschlägig vorbestraften Lebensgefährten verurteilten die Richter des Landgerichts Freiburg am Dienstag zu zwölf Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Sie hatten das heute zehn Jahre alte Kind laut ihren Geständnissen nicht nur vielfach selber missbraucht, vergewaltigt und misshandelt, sondern es auch an andere Männer verkauft. Beide haben die Taten vor Gericht eingeräumt.

Bereits mehrere Männer verurteilt

Es ist nicht das erste Urteil, das im Zusammenhang mit dem jahrelangen Missbrauch des Jungen gefallen ist. Es standen in diesem Jahr bereits sechs Männer vor Gericht: Im April wurde ein 41-Jähriger zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und 12.500 Euro Schmerzensgeld für das Opfer verurteilt. Ein Bundeswehrsoldat muss acht Jahre ins Gefängnis und ebenfalls 12.500 Euro an den Jungen zahlen. Sieben Jahre und drei Monate Haft verhängte das Kieler Landgericht gegen einen 32-Jährigen aus Neumünster, der seine Tochter vergewaltigt hatte. Er flog im Zuge der Freiburger Ermittlungen auf, am Missbrauch des Jungen in Staufen war der Mann nicht beteiligt.

Acht Jahre Haft und Sicherungsverwahrung erwarten einen 44 Jahre alten Elektriker aus Schleswig-Holstein laut Urteil des Landgerichts Karlsruhe. Der einschlägig Vorbestrafte tappte in die Falle, bevor es zum Missbrauch kam. Neun Jahre Gefängnis, Sicherungsverwahrung und 14.000 Euro Schmerzensgeld verhängt das Freiburger Gericht gegen einen 37-Jährigen aus der Schweiz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am 6. August wurde zudem ein 33-jähriger Spanier zu zehn Jahren Haft und 18.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Freiburger Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Gefängnis und unter Vorbehalt Sicherungsverwahrung gefordert.