Panorama : Laster mit Zement an A24 verunglückt: Fahrer verletzt

Ein Verletzter und 60.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall eines mit Zement beladenen Lastwagens auf der Autobahn 24 entstanden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der 69-jährige Fahrer am Dienstag bei Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Zugmaschine kippte samt Anhänger um.

Der Fahrer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Fahrzeug und Ladung - 24 Tonnen Zement - müsse in den nächsten Stunden noch technisch aufwendig geborgen werden. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Hamburg, wo zur Bergung eine Fahrspur gesperrt werden müsse....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.