Panorama : Lastwagenanhänger auf A31 im Sturm umgekippt

Der Anhänger eines Lastwagens ist nahe Emsbüren im Landkreis Emsland auf der Autobahn 31 im Sturm umgekippt. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Freitagabend war der Mann mit seinem Lastwagengespann in Richtung Emden unterwegs, als eine Windböe das Gespann erfasste. Der Anhänger kippte auf die rechte Seite und blieb auf der Schutzplanke liegen.

